Бывший главный врач лечебно-профилактического комплекса "Феофания" незаконно передал в частную собственность имущество и земельный участок площадью более 6 га, чем нанес государству имущественный вред на сумму более 33 млн грн, сообщили в прокуратуре Киевской области. Прокуратура сообщила бывшему главврачу о подозрении в злоупотреблении служебным положением Фото: zn.ua "Установлено, что в апреле 1994 года между Национальной академией наук (НАН) Украины и бывшим главным врачом "Феофании" заключен договор о передаче в аренду имущественного комплекса "Феофания" и "Ясный". Решение об отчуждении имущества детского оздоровительного лагеря "Ясный" НАН Украины не принималось", – говорится в сообщении.В прокуратуре отметили, что передача в аренду комплекса состоялась с нарушением закона – без соблюдения установленной процедуры и без разрешения президиума НАН Украины.Кроме того, между бывшим главврачом и частным лицом был заключен договор купли-продажи зданий и сооружений детского лагеря."Таким образом, своими противоправными действиями экс-госслужащий незаконно передал в частную собственность имущество и земельный участок площадью более 6 га, чем нанес государству имущественный вред на сумму более 33 млн грн", – говорится в сообщении.Прокуратура сообщила бывшему главврачу о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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