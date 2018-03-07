Как рассказали сотрудники компании, это позволит им не использовать химикаты, а также сократит количество действий в финальной части производства с двадцати четырех до трех.

В Levi’s объясняют нововведение тем, что производство моделей джинсов с эффектом потертости или состаривания — более сложные и затратные по времени. В последние тридцать лет их добивались с помощью воздействия на материал специального химического состава. Однако теперь эта технология постепенно будет признана устаревший и бренд планирует изменить правила производства.

«Первый шаг в новом процессе — сфотографировать джинсы, и проиллюстрировать их таким образом, чтобы их мог считать лазер. То, что раньше происходило за 8, 10, 12 минут, теперь вероятно делать за примерно 90 секунд», — отметил Барт Сайт, который отвечает в компании за инновации. «Лазеры, с помощью инфракрасного луча, будут немного царапать поверхность ткани, создавая разрывы и разводы нужной формы».

Что касается технической части, Levi’s будет использовать специальную машину, на которую надевается пара джинс. Затем, с помощью лазера и инфракрасного излучения, на ткань наносится рисунок, состоящий из разводов, пятен и отверстий. Новая технология также позволит снизить риск выброса вредных веществ в окружающую среду.

По словам представителя компании, они ставят перед собой задачу снизить количество используемых химикатов в производстве с «тысяч до десятков», а к 2020 году, по планам бренда, вся джинсовая одежда будет производиться с помощью лазера. Это также ускорит производственные процессы в два раза — «с месяцев до недели, и, иногда, дней».

Это не первый случай, когда компании заявляют о своих амбициях использования лазера в производстве. В 2017 году «Адидас» предложил своим клиентам сделать дизайн свитеров с помощью лазера и световых сенсоров. С тех пор в нескольких магазинах «Адидас» ввел опцию печати своего имени на футбольной форме команд, с которыми сотрудничает компания.

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