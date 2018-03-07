Автобус "Эталон" на трассе Полтава – Кременчуг – Александрия
столкнулся с Renault Trafic. От полученных травм скончался
21-летний пассажир Renault. На месте происшествия работают
правоохранители Фото: Кременчуцький відділ поліції ГУНП в
Полтавській області / Facebook Автобус "Эталон" направлялся в
Кременчуг и столкнулся с Renault Trafic. От полученных травм
скончался 21-летний пассажир Renault. С травмами различной степени
тяжести госпитализировали пять пассажирок автобуса и водителя
Renault.Следователи выясняют причины и обстоятельства аварии.
https://www.facebook.com/PoliceKremenchugregion/posts/2023943637932044
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