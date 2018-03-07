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Под Кременчугом рейсовый автобус попал в аварию, есть погибший и пострадавшие
07.03.2018 00:42
Автобус "Эталон" на трассе Полтава – Кременчуг – Александрия столкнулся с Renault Trafic. От полученных травм скончался 21-летний пассажир Renault. На месте происшествия работают правоохранители Фото: Кременчуцький відділ поліції ГУНП в Полтавській області / Facebook Автобус "Эталон" направлялся в Кременчуг и столкнулся с Renault Trafic. От полученных травм скончался 21-летний пассажир Renault. С травмами различной степени тяжести госпитализировали пять пассажирок автобуса и водителя Renault.Следователи выясняют причины и обстоятельства аварии.
https://www.facebook.com/PoliceKremenchugregion/posts/2023943637932044

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