Корабль потопили во время битвы в Коралловом море, которая продолжалась с 4 по 8 мая 1942 года. Во время боев погибли более 200 членов экипажа.

Военно-морские силы США подтвердили, что авианосец нашла команда под руководством соучредителя Microsoft Пола Аллена.

На изображениях видно, что останки авианосца в хорошем состоянии.

«Лексингтон» — вместе с 11-ю из 35-ти его самолетов — в воскресенье был найден компанией Vulcan г-на Аллена.

Адмирал Гарри Харрис, глава Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, высоко оценил находку.

«Как сын бойца, уцелевшего во время боев с участием «Лексингтона», я поздравляю Пола Аллена и экипаж исследовательского судна с находкой «Леди Лекс» («Леди Лекс»- сокращенно от «Лексингтона» — Ред.), — сказал он в вторник.

Битву в Коралловом море считают ключевым моментом в прекращении наступления Японии в Тихом океане во время Второй мировой войны.

«Лексингтон» потопили американские силы после того, как в него попало несколько японских торпед и бомб.

ВМС США сообщили, что 216 членов экипажа погибли после атаки на корабль. Более 2 тысяч человек удалось спасти.

Поднимать авианосец не будут, поскольку в ВМС США считают, что это военная могила.

«Лексингтон» находился в нашем списке приоритетов, поскольку он был одним из основных кораблей, потерянных во время Второй мировой войны», — заявил представитель компании Vulcan Роберт Крафт.

На снимках с морского дна видны табличка и орудия «Лексингтона». Некоторые из самолетов судна тоже хорошо сохранились.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира