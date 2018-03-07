|В водах Австралии обнаружили прекрасно сохранившийся потопленный американский авианосец (фото)
|07.03.2018 00:49
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Корабль потопили во время битвы в Коралловом море, которая продолжалась с 4 по 8 мая 1942 года. Во время боев погибли более 200 членов экипажа.
Военно-морские силы США подтвердили, что авианосец нашла команда под руководством соучредителя Microsoft Пола Аллена.
На изображениях видно, что останки авианосца в хорошем состоянии.
«Лексингтон» — вместе с 11-ю из 35-ти его самолетов — в воскресенье был найден компанией Vulcan г-на Аллена.
Адмирал Гарри Харрис, глава Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, высоко оценил находку.
«Как сын бойца, уцелевшего во время боев с участием «Лексингтона», я поздравляю Пола Аллена и экипаж исследовательского судна с находкой «Леди Лекс» («Леди Лекс»- сокращенно от «Лексингтона» — Ред.), — сказал он в вторник.На авианосце находились 35 самолетов
Битву в Коралловом море считают ключевым моментом в прекращении наступления Японии в Тихом океане во время Второй мировой войны.
«Лексингтон» потопили американские силы после того, как в него попало несколько японских торпед и бомб.
ВМС США сообщили, что 216 членов экипажа погибли после атаки на корабль. Более 2 тысяч человек удалось спасти.
Поднимать авианосец не будут, поскольку в ВМС США считают, что это военная могила.
«Лексингтон» находился в нашем списке приоритетов, поскольку он был одним из основных кораблей, потерянных во время Второй мировой войны», — заявил представитель компании Vulcan Роберт Крафт.
На снимках с морского дна видны табличка и орудия «Лексингтона». Некоторые из самолетов судна тоже хорошо сохранились.
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