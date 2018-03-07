Бывший главный врач лечебно-профилактического комплекса "Феофания"
незаконно передал в частную собственность имущество и земельный
участок площадью более 6 га, чем нанес государству имущественный
вред на сумму более 33 млн грн, сообщили в прокуратуре Киевской
области. Прокуратура сообщила бывшему главврачу о подозрении в
злоупотреблении служебным положением Фото: zn.ua "Установлено, что
в апреле 1994 года между Национальной академией наук (НАН) Украины
и бывшим главным врачом "Феофании" заключен договор о передаче в
аренду имущественного комплекса "Феофания" и "Ясный". Решение об
отчуждении имущества детского оздоровительного лагеря "Ясный" НАН
Украины не принималось", – говорится в сообщении.В прокуратуре
отметили, что передача в аренду комплекса состоялась с нарушением
закона – без соблюдения установленной процедуры и без
разрешения президиума НАН Украины.Кроме того, между бывшим
главврачом и частным лицом был заключен договор купли-продажи
зданий и сооружений детского лагеря."Таким образом, своими
противоправными действиями экс-госслужащий незаконно передал в
частную собственность имущество и земельный участок площадью более
6 га, чем нанес государству имущественный вред на сумму более 33
млн грн", – говорится в сообщении.Прокуратура сообщила бывшему
главврачу о подозрении в злоупотреблении служебным положением,
повлекшем тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет и штрафом от 500 до
1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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