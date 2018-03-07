Хотя страны Северной Европы доминируют в списке лучших стран для женщин, страны с самым низким рейтингом по индексу исторически более нестабильны.

Согласно данным перечня, составленного одной из компаний (некоммерческая организация, направленная на борьбу с крайней нищетой и предотвращением болезней), только 17% женщин в возрасте от 15 до 24 лет проживают в Нигерии в возрасте от 15 до 24 лет .

Кроме того, был выпущен отчет о лучших и худших местах для девочек в 2016 году по пяти показателям, в том числе коэффициенты детского брака и подростковой фертильности. В Нигерии, как сообщается, замужем более 76% молодых женщин от 18 лет, а одна из пяти девочек-подростков рожали в среднем раз в год.

Согласно заявлению ЮНИСЕФ, 34% женщин в возрасте от 15 до 49 лет в Судане считают, что мужу/партнеру позволяется бить свою жену при определенных обстоятельствах.

Согласно списку, составленному компанией, менее половины (38%) девочек в Мали завершили начальную школу. Только 9% женщин имеют парламентские роли (мрачная цифра по сравнению с Руандой, которая составляет 64% ), а 72% населения живет менее чем на 2 долл. США в день.

В информационном бюллетене Организации Объединенных Наций за 2010 год говорится, что каждая пятая иракская женщина подвергается насилию в семье, и в исследовании министерства планирования 2012 года было установлено, что по меньшей мере 36% замужних иракских женщин испытали некоторые виды злоупотреблений со стороны своих мужей.

У Конго есть потенциал стать одной из богатейших стран Африки, благодаря богатству природных ресурсов, однако она остается одной из наименее развитых стран мира, в которой по крайней мере 7,5 млн. жителей остро нуждаются в гуманитарной помощи.

В 2010 году представитель ООН упомянул Конго как «столицу изнасилований в мире», а в другом исследовании утверждалось, что 48 женщин насиловали там каждый час.

Центральноафриканская Республика (ЦАР) была вовлечена в насильственные вооруженные конфликты с 2013 года , и ООН сообщила о случаях насилия в отношении женщин, включая изнасилование.

«Сообщалось о многочисленных случаях насилия в отношении женщин, в частности сексуальных надругательствах и изнасилованиях, во всех местах, где проходили комбатанты Селеки», — сообщил в 2013 году специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин Рашида Манджу.

Насилие в отношении женщин и девочек по-прежнему вызывает серьезную озабоченность в Пакистане, поскольку такие преступления, как детский брак , изнасилования, убийства и «убийства в защиту чести», нападения с применением кислоты и домашнее насилие, как сообщается, остаются распространенными.

По данным Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, примерно 2,6 миллиона женщин и девочек в Йемене подвергаются риску насилия по признаку пола, причем 52 000 женщин подвергаются риску сексуального насилия , включая изнасилование. Согласно World Report 2017, женщины в Йемене не имеют равных прав на развод, наследование или опеку над детьми в Йемене.

Согласно докладу Human Rights Watch, только 37% афганских женщин являются грамотными, треть девушек замужем до 18 лет (и иногда вынуждены покинуть образование), уровень материнской смертности в стране высок, а гражданские свободы женщин в целом ограничены.

С марта 2011 года Сирия была охвачена тем, что было названо «худшей гуманитарной катастрофой нашего времени». Сообщается, что изнасилования и пытки в тайных тюрьмах, недоедание и гендерное насилие являются повседневной реальностью.

«Насилие по признаку пола продолжает подрывать здоровье, достоинство, безопасность и автономию своих жертв в Сирии», — сказал Панос Мумцис , Региональный координатор по гуманитарным вопросам (RHC) для Сирийского кризиса. «Мы должны сделать больше».

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