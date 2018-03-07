|ТОП-10 стран мира, жизни женщин в которых не позавидовать
|07.03.2018 00:57
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Хотя страны Северной Европы доминируют в списке лучших стран для женщин, страны с самым низким рейтингом по индексу исторически более нестабильны.10. Нигерия Нигерия — одна из беднейших стран мира
Согласно данным перечня, составленного одной из компаний (некоммерческая организация, направленная на борьбу с крайней нищетой и предотвращением болезней), только 17% женщин в возрасте от 15 до 24 лет проживают в Нигерии в возрасте от 15 до 24 лет .
Кроме того, был выпущен отчет о лучших и худших местах для девочек в 2016 году по пяти показателям, в том числе коэффициенты детского брака и подростковой фертильности. В Нигерии, как сообщается, замужем более 76% молодых женщин от 18 лет, а одна из пяти девочек-подростков рожали в среднем раз в год.9. Судан Суданские женщины ожидают своей очереди голосовать за пределами избирательного участка, на окраине Хартума, Судан.
Согласно заявлению ЮНИСЕФ, 34% женщин в возрасте от 15 до 49 лет в Судане считают, что мужу/партнеру позволяется бить свою жену при определенных обстоятельствах.8. Мали Малиньская женщина приветствует солдат Мали, прибывающих в конвое на военную базу в Тимбукту, Мали.
Согласно списку, составленному компанией, менее половины (38%) девочек в Мали завершили начальную школу. Только 9% женщин имеют парламентские роли (мрачная цифра по сравнению с Руандой, которая составляет 64% ), а 72% населения живет менее чем на 2 долл. США в день.7. Ирак Мосул, Ирак.
В информационном бюллетене Организации Объединенных Наций за 2010 год говорится, что каждая пятая иракская женщина подвергается насилию в семье, и в исследовании министерства планирования 2012 года было установлено, что по меньшей мере 36% замужних иракских женщин испытали некоторые виды злоупотреблений со стороны своих мужей.6. Конго, Демократическая Республика Девять из десяти человек в ДРК нуждаются в срочной гуманитарной помощи.
У Конго есть потенциал стать одной из богатейших стран Африки, благодаря богатству природных ресурсов, однако она остается одной из наименее развитых стран мира, в которой по крайней мере 7,5 млн. жителей остро нуждаются в гуманитарной помощи.
В 2010 году представитель ООН упомянул Конго как «столицу изнасилований в мире», а в другом исследовании утверждалось, что 48 женщин насиловали там каждый час.5. Центральноафриканская Республика Женщина проходит проверку безопасности для входа на избирательный участок в районе PK5 Банги, Центральноафриканская Республика
Центральноафриканская Республика (ЦАР) была вовлечена в насильственные вооруженные конфликты с 2013 года , и ООН сообщила о случаях насилия в отношении женщин, включая изнасилование.
«Сообщалось о многочисленных случаях насилия в отношении женщин, в частности сексуальных надругательствах и изнасилованиях, во всех местах, где проходили комбатанты Селеки», — сообщил в 2013 году специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин Рашида Манджу.4. Пакистан Студенты Хазары посещают эскизный класс в Мехрабаде, Кветта 3 сентября 2012 года.
Насилие в отношении женщин и девочек по-прежнему вызывает серьезную озабоченность в Пакистане, поскольку такие преступления, как детский брак , изнасилования, убийства и «убийства в защиту чести», нападения с применением кислоты и домашнее насилие, как сообщается, остаются распространенными.3. Йемен Женщина проходит мимо анти-саудовских и американских граффити, распыленных на стене закрытого посольства Саудовской Аравии в Сане, Йемен.
По данным Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, примерно 2,6 миллиона женщин и девочек в Йемене подвергаются риску насилия по признаку пола, причем 52 000 женщин подвергаются риску сексуального насилия , включая изнасилование. Согласно World Report 2017, женщины в Йемене не имеют равных прав на развод, наследование или опеку над детьми в Йемене.2. Афганистан Студенты-женщины слушают афганско-американского пилота Шаэду Вайз в здании Арианы в Кабуле, Афганистан.
Согласно докладу Human Rights Watch, только 37% афганских женщин являются грамотными, треть девушек замужем до 18 лет (и иногда вынуждены покинуть образование), уровень материнской смертности в стране высок, а гражданские свободы женщин в целом ограничены.1. Сирийская Арабская Республика Женщина ждет получения гуманитарной помощи, распределенной Красным Полумесяцем, в деревне Мерсева, в большем районе Африн, Сирия
С марта 2011 года Сирия была охвачена тем, что было названо «худшей гуманитарной катастрофой нашего времени». Сообщается, что изнасилования и пытки в тайных тюрьмах, недоедание и гендерное насилие являются повседневной реальностью.
«Насилие по признаку пола продолжает подрывать здоровье, достоинство, безопасность и автономию своих жертв в Сирии», — сказал Панос Мумцис , Региональный координатор по гуманитарным вопросам (RHC) для Сирийского кризиса. «Мы должны сделать больше».
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