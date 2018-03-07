Северная Корея заявила о своей готовности к денуклеаризации, заявили члены делегации Южной Кореи, прибывшие после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Накануне Ким Чен Ын провел переговоры с южнокорейской делегацией Фото: ЕРА "Северокорейская сторона четко заявила о своей готовности к денуклеаризации", – сообщили члены делегации. По словам переговорщиков, в КНДР дали понять, что готовы к отказу от ядерного оружия в том случае, если будут устранены военные угрозы в отношении их страны и получены гарантии безопасности.С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. За это время Совбез ООН принял ряд резолюций, постепенно ужесточавших санкции против Пхеньяна.4 марта телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, знакомый с данными американской разведки, сообщил, что за время Олимпийских игр Северная Корея достигла прогресса в совершенствовании механизма управления баллистическими ракетами.5 марта делегация Южной Кореи прибыла в КНДР с двухдневным визитом. Стороны обсудят проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей. Переговоры стали первыми с момента прихода к власти северокорейского лидера Ким Чен Ына в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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