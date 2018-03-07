|
КНДР заявила о готовности вести переговоры с США об отказе от ядерного оружия
|
07.03.2018 00:58
|
Северная Корея заявила о своей готовности к денуклеаризации,
заявили члены делегации Южной Кореи, прибывшие после переговоров с
лидером КНДР Ким Чен Ыном. Накануне Ким Чен Ын провел переговоры с
южнокорейской делегацией Фото: ЕРА "Северокорейская сторона четко
заявила о своей готовности к денуклеаризации", – сообщили
члены делегации. По словам переговорщиков, в КНДР дали понять,
что готовы к отказу от ядерного оружия в том случае, если будут
устранены военные угрозы в отношении их страны и получены гарантии
безопасности.С 2006 года КНДР произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических
ракет. За это время Совбез ООН принял ряд резолюций, постепенно
ужесточавших санкции против Пхеньяна.4 марта телеканал CNN со
ссылкой на источник в администрации США, знакомый с данными
американской разведки, сообщил, что за время Олимпийских
игр Северная Корея достигла прогресса в совершенствовании
механизма управления баллистическими ракетами.5
марта делегация Южной Кореи прибыла в КНДР с двухдневным
визитом. Стороны обсудят проблемы ядерного разоружения на
Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной
Кореей. Переговоры стали первыми с момента прихода к власти
северокорейского лидера Ким Чен Ына в 2011 году.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира