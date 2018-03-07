Очевидец рассказал, как упал российский Ан-26.

Об этом сообщает Telegram канал WarGonzo, передает со ссылкой на .

При посадке самолет резко повело в сторону, потом развернуло.

"Авария произошла следующим образом - самолет при заходе на посадку резко повело в сторону, где-то через секунд семь его развернуло назад, затем он резко начал терять высоту, при ударе о землю судно перевернулось и оторвалось крыло, оно влетело в теплице местных жителей, сам самолет понесло по земле дальше, пожар вспыхнул быстро ", - рассказал свидетель.

Местные жители рассказали, что во время падения пилот смог отвести самолет от населенного пункта, что помогло избежать большего количества жертв.

На месте катастрофы нашли 16 целых тел, которые можно сразу опознать, тела других погибших при падении разорваны. Нашли также черный ящик, его доствилы на базу в Хмеймим.

Российский самолет Ан-26 разбился в Сирии сегодня в 14 часов дня. В катастрофе погибли 32 человека.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира