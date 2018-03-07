Знакомые предпринимателя Сергея Захарчука, которого зарезали утром 6 марта в центре Киева, утверждают, что у него не было явных врагов. Потерпевший скончался в машине "скорой" Фото: kyiv.npu.gov.ua На мужчину напали возле дома, где он жил с родителями. Захарчук подходил к своему внедорожнику, когда неизвестный ударил его ножом по ноге.До приезда скорой помощи мужчина потерял много крови и скончался в медицинском автомобиле.На фирме, которой руководил Захарчук, изданию рассказали, что явных врагов у него не было"Он был спокойным человеком, занимался спортом. Даже представить не можем, кому он мог перейти дорогу. С бизнесом это явно не связано", – сказал собеседник из компании "AQ Пластик".По показаниям свидетелей, полиция составила фотороботы двух человек, причастных к нападению. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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