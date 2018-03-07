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Убийство в правительственном квартале Киева. Жертвой оказался столичный бизнесмен
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07.03.2018 01:06
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Знакомые предпринимателя Сергея Захарчука, которого зарезали утром
6 марта в центре Киева, утверждают, что у него не было явных
врагов. Потерпевший скончался в машине "скорой" Фото:
kyiv.npu.gov.ua На мужчину напали возле дома, где он жил с
родителями. Захарчук подходил к своему внедорожнику, когда
неизвестный ударил его ножом по ноге.До приезда скорой помощи
мужчина потерял много крови и скончался в медицинском автомобиле.На
фирме, которой руководил Захарчук, изданию рассказали, что явных
врагов у него не было"Он был спокойным человеком, занимался
спортом. Даже представить не можем, кому он мог перейти дорогу. С
бизнесом это явно не связано", – сказал собеседник из
компании "AQ Пластик".По показаниям
свидетелей, полиция составила фотороботы двух
человек, причастных к нападению.
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