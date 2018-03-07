Полиция проверяет информацию о минировании Одесского железнодорожного вокзала

В Одессе работники полиции проверяют информацию о минировании Одесского железнодорожного вокзала.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, информация о том, что железнодорожный вокзал заминирован, поступила на номер 102 во вторник в 21:40.

В настоящее время на месте происшествия работают наряды полиции, специалисты взрыво-технического управления и кинологи. Принимаются меры по локализации места происшествия и эвакуации лиц.

Решается вопрос о внесении указанных сведений в Единый список досудебных расследований по ст.259 УК Украины.