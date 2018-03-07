Суд в немецком городе Ринтельн был закрыт после инцидента с получением письма, в котором, вероятно, находился яд. Полиция пока не сообщила, кто отправил в суд письмо с опасным порошком Фото: pixabay.com В суд пришло письмо, когда конверт открыли, из него высыпался зеленый порошок. Пять человек пожаловались на затрудненное дыхание и слабость. Им оказали помощь в палатке спасателей.Состояние потерпевших – в пределах нормы, сообщили в полиции.Работа суда была остановлена, сотрудников и посетителей эвакуировали. Пожарные провели дезактивацию помещения.Какое именно вещество находилось в конверте и откуда пришло письмо, пока не сообщается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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