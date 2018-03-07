Суд в немецком городе Ринтельн был закрыт после инцидента с
получением письма, в котором, вероятно, находился яд. Полиция пока
не сообщила, кто отправил в суд письмо с опасным порошком Фото:
pixabay.com В суд пришло письмо, когда конверт открыли, из него
высыпался зеленый порошок. Пять человек пожаловались на
затрудненное дыхание и слабость. Им оказали помощь в палатке
спасателей.Состояние потерпевших – в пределах нормы, сообщили
в полиции.Работа суда была остановлена, сотрудников и посетителей
эвакуировали. Пожарные провели дезактивацию помещения.Какое именно
вещество находилось в конверте и откуда пришло письмо, пока не
сообщается.
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