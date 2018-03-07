Предыдущий рекорд для самого старого сообщения в бутылке было письмо, которое появилось в Германии в 2015 году, спустя 108 лет, четыре месяца и 18 дней после того, как оно было брошено в Северное море в рамках британского исследовательского проекта.

«Моя подруга Грейс Риччиардо и я шли по дюнам, когда я увидела что-то, торчащее из песка, следовательно я решила подойти поближе», — сказала миссис Иллман в заявлении, опубликованном западно-австралийским музеем. «Это просто выглядело как старая бутылка, следовательно я подняла ее, думая, что она сможет хорошо смотреться в моем книжном шкафу. Девушка моего сына была той, кто обнаружил записку.

Тоня Иллман открыла сообщение в бутылке.

Миссис Иллман взяла записку домой и заметила, что сообщение было напечатано на немецком языке. Ее муж Ким исследовал находку и обнаружил, что форма, датированная 12 июня 1886 года, была частью массового немецкого океанографического эксперимента.

Бутылку выбросили с парусного корабля «Паула» в рамках эксперимента с дрейфом для изучения океанских течений и поиска более эффективных торговых путей.

Тысячи бутылок были выброшены за борт с немецких кораблей в рамках исследования, которое проходило с 1864 по 1933 год. Капитан судна написал дату и координаты судна, его домашний порт и путь на печатной форме. На обратной стороне формы искатели попросили написать, когда и где была найдена бутылка. Искателей также попросили вернуть бутылку в Немецкую военно-морскую обсерваторию в Гамбурге или в ближайшее немецкое консульство.

Увеличенное изображение показывает рукописные данные о дате и координатах, когда сообщение было отправлено в море. В нем также есть детали названия «Паула», домашнего порта и рейса (Музей Росса Андерсона / WA)

«После долгих исследований мы смогли определить дату, координаты, название судна и направление рейса (Кардифф в Уэльсе в Макассар в голландской Ост-Индии, теперь Индонезия)», — сказал мистер Иллман. «Это было очень интересно, но нам нужно было гораздо больше информации. Мы хотели знать, было ли то, что мы нашли, исторически значимым».

Супруги отнесли находку в Западный австралийский музей, где эксперты подтвердили, что бутылка была из-под голландского джина середины-конца 19- го века. По данным музея, в бутылке находилась дешевая бумага 19-го века.

Исследования также подтвердили, что «Паула» отплыла из Уэльса в Макассар в 1886 году.

«Невероятно, что поиски в архивах Германии привели к находке оригинального метеорологического журнала Паулы. Записка в бутылке была сделана капитаном 12 июня 1886 года, и была выброшена за борт», — пояснил доктор Росс Андерсон, помощник кураторской морской археологии в западного австралийского музея, в заявлении. «Дата и координаты точно соответствуют тем, которые указаны в сообщении о бутылке».

Бутылку бросили в Индийский океан, в 590 милях от которой она попала на пляж.

Подтверждение находки было осуществлено Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии (BSH) и Национальной метеорологической службой Федеративной Республики Германии (DWD), которые являются филиалами Германской военно-морской обсерватории и Западно-Австралийского музея.

Из тысяч бутылок, брошенных в океан, только 662 сообщения были возвращены в Гамбург, и ни одна из бутылок. Бутылка, найденная на австралийском пляже, делает общее количество возвращенных сообщений до 663. Последняя бутылка и записка найдены в Дании — они были найдены 7 января 1934 года.

Иллманы отдали свои находки Западному австралийскому музею, чтобы показать ее в течение следующих двух лет.

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