Отключением газа "Нафтогазу" российский "Газпром" потерял еще один рычаг давления РФ на Украину, считает российский журналист Аркадий Бабченко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Аркадий Бабченко: В Украине уже перестали бояться даже российской армии. Ненависть есть, а страха нет Фото: Аркадий Бабченко / Facebook "Все, что делает Россия своими вот этими попытками, – она только теряет свои какие-то рычаги давления на Украину. Сначала она потеряла свои имперские рычаги давления. Потом она потеряла военный рычаг давления, потому что в 2014 году Украина действительно боялась Россию, действительно боялась, что русские танки дойдут до Киева, действительно здесь людям было страшно. Через пару лет уже перестали бояться даже армии. Ненависть есть, а страха нет", – рассказал он.Журналист отметил, что газовые войны тоже подходят к концу."Даже и этот рычаг утерян. Украина научилась с этим справляться. Она за сутки решила проблему вот этого газового шантажа, переключившись на словацкий, по-моему, газ или еще на что-то. Да плевать уже, понимаете. Здесь уже только одна мысль просто: плевать. Вот ров с крокодилами, бетонная стена, а дальше пусть там говорят что хотят. "Газпром", не знаю, там, Гиркин, Стрелков, Путин пусть заявляют что хотят. Уже совершенно фиолетово", – подчеркнул Бабченко.Он добавил, что в Украине осталась еще прослойка людей, ориентированных на Россию и Советский Союз."Эта прослойка довольно большая. Но все-таки большинство населения – как отрезало, как отрубило. Вот совершенно, абсолютно. Вот эта пропасть – она висит уже гигантская. Водораздел произошел. И это на десятилетия совершенно точно. Никто не хочет никаких отношений ни в чем. Понимаете, вот просто единственная реакция сейчас – просто отвращение. Вот просто не подходи – и все. Никаких разговоров ни о чем не хочет уже вообще никто. Самое достижение России, которого она, конечно, добилась: Украина, которая действительно когда-то была одной из наиболее близких стран, одним из наиболее близких государств, сейчас утеряна практически полностью. На десятилетия-то – точно", – подытожил журналист.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" вернул "Нафтогазу" деньги, которые получил в счет оплаты мартовских поставок газа. В российской компании также сообщили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков, так эти действия нарушают декабрьское решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа.1 марта заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что украинский МИД инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина – ЕС – Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и Евросоюз.5 марта "Газпром" официально направил уведомление в "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку и транзит газа. 6 марта Новак заявил, что Россия не планирует трехсторонних газовых переговоров, пока продолжаются судебные разбирательства "Газпрома" и "Нафтогазу". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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