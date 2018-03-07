Сегодня в Париже локальный ПСЖ и мадридский "" определят, кому достанется путевка в четвертьфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Матч на стадионе "Парк де Пренс" начнется в 21:45 по киевскому времени, передает со ссылкой на .

Это будет вторая, решающая встреча грозных соперников. Первая состоялась на "Сантьяго Бернабеу" 14 февраля и завершилась крупной победой Криштиану Роналду и компании со счетом 3:1.

Гости забили первыми, на 33-й минуте отличился Рабьо. Однако "сливочные" еще до перерыва смогли восстановить равновесие точным ударом с пенальти отличился Роналду. Лидер "Реала" оформил дубль на 83-й минуте, а спустя еще три минуты окончательный итог установил Марсело. В обоих случаях джокером-ассистентом мадридцев стал Марко Асенсио.

"" является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале мадридцы со счетом 4:1 обыграли итальянский "".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира