Еврокомиссия подтвердила, что выступает за законодательство ЕС, защищающее журналистов

Еврокомиссия со всей серьезностью отнеслась к убийству словацкого журналиста Яна Куциака, как ранее к убийству на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галисии, сказал журналистам официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Мы, как часто об этом заявляли, выступаем за принятие законодательства, которое защищает "тревожных оповещателей", и, само собой разумеется, что мы будем очень внимательны и бдительны в вопросах защиты журналистов и их свободы слова", - объяснил пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Так он отреагировал на реплику, что Еврокомиссия ограничилась выражением соболезнований, тогда как это повод предпринять юридические шаги для защиты журналистов.

По его словам, реакция председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера на убийство Я.Куциака была вовсе не простым соболезнованием, а твердым осуждением и указанием на то, что такие действия не соответствуют не только нормам стран ЕС, но и вообще демократическим правилам там, где они действуют за пределами Европейского союза.

М.Схинас отметил, что в связи с убийством словацкого журналиста в настоящее время ведутся полицейское и судебное расследования, и, как обычно, в Еврокомиссии не комментируют такие ситуации, пока нет результатов расследований.

26 февраля, в понедельник, стало известно, что в селе Велка Мача неподалеку от Братиславы в одном из домов обнаружены тела Я.Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Словацкие СМИ писали, что журналисту поступали угрозы.

53-летняя журналистка Д.К. Галисия погибла 16 октября в небольшом населенном пункте Бидниджа на севере Мальты в результате взрыва бомбы, установленной в ее машине. Журналистка, в частности, занималась расследованием дела, связанного с так называемым "Панамским досье", из-за которого, между прочего, разгорелся скандал вокруг мальтийского премьера и ее жены.