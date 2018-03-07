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В Беларуси казнили убийцу собственных детей – правозащитники
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07.03.2018 01:30
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Житель белорусского Мозыря Кирилл Козачок был приговорен к смертной
казни и расстрелян по обвинению в убийстве двух своих детей.
Беларусь является единственной страной Европы, в которой осталась
смертная казнь Фото: amnesty.org По предварительной информации,
мужчина был расстрелян в конце октября 2017 года. Об
этом координатору кампании "Правозащитники против смертной
казни в Беларуси" рассказала мать Козачка.Житель Мозыря сам
рассказал милиции о том, что убил девятилетнюю Киру и 17-летнего
Влада, после чего сбросился с балкона четвертого этажа, но остался
жив. Долгое время Козачок провел в больнице. Экспертиза показала,
что концентрация спирта в крови у мужчины в вечер убийства
составила 2,36 промилле, писало издание "БелаПАН".В конце 2016
года он был признан виновным в убийстве и приговорен к высшей мере
наказания. Козачок не стал обжаловать приговор.Беларусь является
единственной страной Европы, в которой осталась смертная
казнь. В 1996 году в республике прошел референдум, на котором
большинство граждан проголосовало за сохранение смертной казни.
Совет Европы, Евросоюз, ОБСЕ, белорусские и международные
правозащитные организации часто призывали Минск ввести мораторий на
смертную казнь с последующей ее отменой.
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