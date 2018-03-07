Житель белорусского Мозыря Кирилл Козачок был приговорен к смертной казни и расстрелян по обвинению в убийстве двух своих детей. Беларусь является единственной страной Европы, в которой осталась смертная казнь Фото: amnesty.org По предварительной информации, мужчина был расстрелян в конце октября 2017 года. Об этом координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" рассказала мать Козачка.Житель Мозыря сам рассказал милиции о том, что убил девятилетнюю Киру и 17-летнего Влада, после чего сбросился с балкона четвертого этажа, но остался жив. Долгое время Козачок провел в больнице. Экспертиза показала, что концентрация спирта в крови у мужчины в вечер убийства составила 2,36 промилле, писало издание "БелаПАН".В конце 2016 года он был признан виновным в убийстве и приговорен к высшей мере наказания. Козачок не стал обжаловать приговор.Беларусь является единственной страной Европы, в которой осталась смертная казнь. В 1996 году в республике прошел референдум, на котором большинство граждан проголосовало за сохранение смертной казни. Совет Европы, Евросоюз, ОБСЕ, белорусские и международные правозащитные организации часто призывали Минск ввести мораторий на смертную казнь с последующей ее отменой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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