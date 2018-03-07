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Найем заявил, что адвокат Януковича Горошинский манипулирует, утверждая, что против него открыто уголовное производство
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07.03.2018 01:38
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Защитник экс-президента Украины Виктора Януковича Александр
Горошинский рассказал, что против него Генпрокуратура открыла
уголовное производство под давлением нардепа Мустафы Найема. Тот
назвал утверждения юриста ложью. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.47 | комментариев: Найем:
Адвокат Ангелин – небогатый человек, переселенец из Горловки,
живет в Киеве с двумя детьми. Против него начали травлю Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com "Первая ложь состоит в том, что нет
никакого уголовного дела в отношении Горошинского. Есть фактовое
дело, в нем говорится о действиях неустановленных лиц. Сам
Горошинский утверждает, что это он? Ну, пусть идет в
прокуратуру", – отметил нардеп.Действия юристов Януковича
в деле о расстрелах на Майдане можно расценить как саботаж,
убежден Найем."Адвокаты Януковича 15 раз не являлись в Печерский
суд при рассмотрении вопроса о начале заочного расследования. Судья
своим решением отстранил их. Они не являлись именно потому, что не
желали заочной процедуры. При том, что трус Виктор Янукович сидит в
Москве", – пояснил депутат.По словам политика, суд был
вынужден назначить бесплатного адвоката. Им стал Иван Ангелин, на
которого защитники Януковича немедленно подали жалобу за нарушение
адвокатской этики."Ангелин пришел ко мне. Он – небогатый
человек, переселенец из Горловки, живет здесь, в Киеве, с двумя
детьми. Они начали против него травлю. Грозили уголовным
преследованием. Что я сделал? Сказал: "Давайте обратимся в Минюст,
в центр безоплатной помощи, чтобы они дали оценку вашей
деятельности, а также в прокуратуру, чтобы она ваши слова приобщила
к материалам дела", – рассказал нардеп.Он подчеркнул, что не
вышел за рамки полномочий депутата Рады и что не подавал в ГПУ
заявление о совершении преступления, как утверждал
Горошинский.В Украине против Януковича открыто несколько уголовных
производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении
государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем,
действиях, направленных на свержение конституционного строя. В
отношении экс-президента применяется процедура заочного
осуждения.В Оболонском суде Киева рассматривают дело
по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три
статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная
измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны),
ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей
или иные тяжкие последствия).В Святошинском районном суде столицы
Януковича допрашивали в качестве свидетеля по делу о
расстрелах на Майдане в 2014 году в отношении бывших сотрудников
спецподразделения "Беркут".Дело о применении к Януковичу
спецпроцедуры досудебного расследования по "делу Майдана" слушалось
в Печерском суде.29 декабря 2017 года Печерский райсуд принял
решение обратиться к квалификационно-дисциплинарной
комиссии адвокатуры столицы с просьбой привлечь к
ответственности защитников Януковича за нарушение профессиональной
этики и попытку сорвать судебный процесс. Апелляционный
суд признал правомерным отстранение адвокатов
Януковича от процесса по "делу Майдана".Представители
юридической компании AVER LEX заявили, что их незаконно "вытесняют"
из процесса по делу Януковича, в частности, путем умышленного
назначения слушаний в разных судах на одно и то же время.
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