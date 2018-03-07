Защитник экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский рассказал, что против него Генпрокуратура открыла уголовное производство под давлением нардепа Мустафы Найема. Тот назвал утверждения юриста ложью. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.47 | комментариев: Найем: Адвокат Ангелин – небогатый человек, переселенец из Горловки, живет в Киеве с двумя детьми. Против него начали травлю Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Первая ложь состоит в том, что нет никакого уголовного дела в отношении Горошинского. Есть фактовое дело, в нем говорится о действиях неустановленных лиц. Сам Горошинский утверждает, что это он? Ну, пусть идет в прокуратуру", – отметил нардеп.Действия юристов Януковича в деле о расстрелах на Майдане можно расценить как саботаж, убежден Найем."Адвокаты Януковича 15 раз не являлись в Печерский суд при рассмотрении вопроса о начале заочного расследования. Судья своим решением отстранил их. Они не являлись именно потому, что не желали заочной процедуры. При том, что трус Виктор Янукович сидит в Москве", – пояснил депутат.По словам политика, суд был вынужден назначить бесплатного адвоката. Им стал Иван Ангелин, на которого защитники Януковича немедленно подали жалобу за нарушение адвокатской этики."Ангелин пришел ко мне. Он – небогатый человек, переселенец из Горловки, живет здесь, в Киеве, с двумя детьми. Они начали против него травлю. Грозили уголовным преследованием. Что я сделал? Сказал: "Давайте обратимся в Минюст, в центр безоплатной помощи, чтобы они дали оценку вашей деятельности, а также в прокуратуру, чтобы она ваши слова приобщила к материалам дела", – рассказал нардеп.Он подчеркнул, что не вышел за рамки полномочий депутата Рады и что не подавал в ГПУ заявление о совершении преступления, как утверждал Горошинский.В Украине против Януковича открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя. В отношении экс-президента применяется процедура заочного осуждения.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).В Святошинском районном суде столицы Януковича допрашивали в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году в отношении бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".Дело о применении к Януковичу спецпроцедуры досудебного расследования по "делу Майдана" слушалось в Печерском суде.29 декабря 2017 года Печерский райсуд принял решение обратиться к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры столицы с просьбой привлечь к ответственности защитников Януковича за нарушение профессиональной этики и попытку сорвать судебный процесс. Апелляционный суд признал правомерным отстранение адвокатов Януковича от процесса по "делу Майдана".Представители юридической компании AVER LEX заявили, что их незаконно "вытесняют" из процесса по делу Януковича, в частности, путем умышленного назначения слушаний в разных судах на одно и то же время. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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