В австралийском городе Перт женщина нашла самую старую бутылку с письмом внутри.

Об этом сообщает ABC Australia, передает со ссылкой на .

Послание датируется 12 июня 1886, нашла его местная жительница Тоня Иллиам.

"Она выглядела как прекрасная старая бутылка, я подумала, что она будет хорошо смотреться в моем книжном шкафу", - сказала женщина.

Однако дома Тоня Илллиам заметила, что в бутылке лежит письмо с печатным и рукописным текстом. Возраст находки составляет 132 года, письмо было написано пассажиром немецкого судна "Паула", когда оно проходило в 950 километрах от западного побережья Австралии.

Еще в прошлом году старейшим было письмо написано и положено в бутылку в ноябре 1906 года. Его нашла немецкая пенсионерка Мариан Винклер.

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