|На австралийском побережье нашли самую старую бутылку с письмом
|07.03.2018 01:40
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В австралийском городе Перт женщина нашла самую старую бутылку с письмом внутри.
Об этом сообщает ABC Australia, передает со ссылкой на .
Послание датируется 12 июня 1886, нашла его местная жительница Тоня Иллиам.
"Она выглядела как прекрасная старая бутылка, я подумала, что она будет хорошо смотреться в моем книжном шкафу", - сказала женщина.
Однако дома Тоня Илллиам заметила, что в бутылке лежит письмо с печатным и рукописным текстом. Возраст находки составляет 132 года, письмо было написано пассажиром немецкого судна "Паула", когда оно проходило в 950 километрах от западного побережья Австралии.
Еще в прошлом году старейшим было письмо написано и положено в бутылку в ноябре 1906 года. Его нашла немецкая пенсионерка Мариан Винклер.
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