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По прозвищу Рыжий. Нацполиция сообщила о задержании бывшего боевика "гвардии ДНР"
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07.03.2018 01:46
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Отказавшись сотрудничать с боевиками, экс-"гвардеец" переехал на
подконтрольную Киеву территорию, где вел хитрый образ жизни,
сообщили в Донецком главке Нацполиции. Задержанный отметил низкий
уровень дисциплины и пьянство в рядах боевиков Фото: EPA Бывший
боевик рассказал, что вступил в "1-й батальон Республиканской
гвардии ДНР", где обещали большую зарплату."Новобранцу дали
позывной Рыжий, выдали форму военного образца, огнестрельное оружие
и предоставили место в казарме. В данном подразделении мужчина
пробыл две недели, нес службу на КПП на территории воинской части.
Затем боевика перевели в другую часть, где поставили дежурным на
блокпост", – сказано в сообщении.Задержанный утверждает, что
его "сослуживцы" все время пили и вели себя неадекватно."Я
подошел к командиру с позывным Ярема, отдал оружие и сказал, что
хочу вернуться домой", – рассказал экс-боевик.После этого, по
словам Рыжего, работники службы безопасности "гвардии" посадили его
в подвал на 24 дня.Опасаясь ответственности за службу в "ДНР",
мужчина с женой уехали жить в РФ, но не прижился там и вернулся в
Украину, в подконтрольную правительству Новогродовку."Бывший боевик
вел осторожный образ жизни, передвигался в городе исключительно в
ночное время и старался не попадаться на глаза
правоохранителям", – сообщает Нацполиция.Начато уголовное
производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание
не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в
их деятельности). Подозреваемому грозит от трех до восьми лет
лишения свободы.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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