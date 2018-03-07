Отказавшись сотрудничать с боевиками, экс-"гвардеец" переехал на подконтрольную Киеву территорию, где вел хитрый образ жизни, сообщили в Донецком главке Нацполиции. Задержанный отметил низкий уровень дисциплины и пьянство в рядах боевиков Фото: EPA Бывший боевик рассказал, что вступил в "1-й батальон Республиканской гвардии ДНР", где обещали большую зарплату."Новобранцу дали позывной Рыжий, выдали форму военного образца, огнестрельное оружие и предоставили место в казарме. В данном подразделении мужчина пробыл две недели, нес службу на КПП на территории воинской части. Затем боевика перевели в другую часть, где поставили дежурным на блокпост", – сказано в сообщении.Задержанный утверждает, что его "сослуживцы" все время пили и вели себя неадекватно."Я подошел к командиру с позывным Ярема, отдал оружие и сказал, что хочу вернуться домой", – рассказал экс-боевик.После этого, по словам Рыжего, работники службы безопасности "гвардии" посадили его в подвал на 24 дня.Опасаясь ответственности за службу в "ДНР", мужчина с женой уехали жить в РФ, но не прижился там и вернулся в Украину, в подконтрольную правительству Новогродовку."Бывший боевик вел осторожный образ жизни, передвигался в городе исключительно в ночное время и старался не попадаться на глаза правоохранителям", – сообщает Нацполиция.Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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