Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины в России за разрешением о посещении аннексированного Крыма. В дипломатической миссии ответили, что такого обращения не получали. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.46 | комментариев: В декабре 2017 года Собчак предложила провести в Крыму большой международно признанный референдум Фото: Собчак против всех / Facebook "Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали", – сообщил дипломат.Сегодня Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты пропуска.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.В декабре 2017 года Собчак предложила провести в Крыму большой международно признанный референдум.Собчак идет на выборы под лозунгом "Против всех". На встрече с избирателями 1 декабря она подчеркнула, что выступает против "этой власти, против Путина". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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