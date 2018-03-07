Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что обратилась в
посольство Украины в России за разрешением о посещении
аннексированного Крыма. В дипломатической миссии ответили, что
такого обращения не получали. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.46 | комментариев: В декабре 2017 года
Собчак предложила провести в Крыму большой международно признанный
референдум Фото: Собчак против всех / Facebook "Нет, мы никаких
писем или обращений от Собчак не получали", – сообщил
дипломат.Сегодня Собчак заявила, что обратилась в посольство
Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве
информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет
приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины,
если она не посещала полуостров через закрытые пункты
пропуска.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой
блокады украинских воинских частей и незаконного референдума
16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира.В декабре 2017 года Собчак
предложила провести в Крыму большой международно признанный
референдум.Собчак идет на выборы под лозунгом "Против всех". На
встрече с избирателями 1 декабря она подчеркнула,
что выступает против "этой власти, против Путина".
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