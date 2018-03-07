Политические партии "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" могут объединиться только вокруг общей идеологии, которой сейчас нету.

Об этом заявил народный депутат, член фракции БПП Иван Винник в эфире одного из телеканалов, передает со ссылкой на .

"Такое объединение вероятно, но при одном условии, которое я лично пока не вижу. Такая политическая сила должна быть не лидерского, а идеологического типа. Пока эта идеология не будет сформулирована - вокруг чего объединяются две политические силы - такое о соединение невозможно", - считает Винник.

"Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" два года ведут переговоры об объединении и совместном походе на будущие парламентские выборы в 2019 году. В начале 2018 года они активизировались. Однако пока политсилы к согласию не пришли.

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