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Неймовірно ніжна Белла Хадід оголилась для Люка Гіффорда (ФОТО)
07.03.2018 02:08
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Супермодель Белла Хадід, яку шанувальники розкритикували у зайвій вазі після показу Victoria's Secret у Шанхаї наприкінці минулого року, здивувала їх не лише стрункістю (схоже, хтось таки сів на дієту?) але й ніжною та відвертою фотосесією.

"Я у 90-секундному фільмі талановитого, красивого, чудового Люка Гілфорда", - підписала кадри Белла.

На фото зірка позує оголеною і практично без косметики.
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