



Супермодель Белла Хадід, яку шанувальники розкритикували у зайвій вазі після показу Victoria's Secret у Шанхаї наприкінці минулого року, здивувала їх не лише стрункістю (схоже, хтось таки сів на дієту?) але й ніжною та відвертою фотосесією.



"Я у 90-секундному фільмі талановитого, красивого, чудового Люка Гілфорда", - підписала кадри Белла.



На фото зірка позує оголеною і практично без косметики.



Допис, поширений



культура шоубиз и культура @bellahadid поширений бер допис чудового Теги: роздягалка