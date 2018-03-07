|Германия поднимет на Совете ЕС вопрос нарушения грузинами условий безвиза – журналист
|07.03.2018 02:10
|
Germany will raise the issue of nationals from #Georgia violating the visa lib regime when EU home affairs ministers meet in Brussels 8 March. no decision on the suspension mechanism will be taken then. Geo president will be asked about efforts when he is in Brussels 8-10 March— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 березня 2018 р.
Безвизовый режим между Грузией и ЕС вступил в силу 28 марта 2017 года. Евросоюз оставил за собой право приостанавливать безвиз, если из третьих стран увеличится количество нелегалов, необоснованных заявок о предоставлении убежища или их граждане создадут угрозу внутренней безопасности ЕС.В июле в МВД Грузии сообщали, что около трех тысяч граждан cтраны, которые воспользовались открытой границей с ЕС, не вернулись на родину в установленные сроки.
Поделитесь статьей с друзьями