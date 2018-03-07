По информации корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, президента Грузии Георгия Маргвелашвили во время его визита в Брюссель 8–10 марта попросят усилить борьбу с нарушениями условий безвизового режима. Безвизовый режим между Грузией и ЕС вступил в силу в марте прошлого года Фото: EPA "Германия поднимет вопрос граждан Грузии, которые нарушают условия визовой либерализации с ЕС на заседании глав МВД в Брюсселе 8 марта. Никакого решения в рамках механизма приостановления безвизового режима приниматься не будет", – отметил он.По словам журналиста, президента Грузии Георгия Маргвелашвили во время его визита в Брюссель 8–10 марта попросят усилить борьбу с нарушениями условий безвиза. Germany will raise the issue of nationals from #Georgia violating the visa lib regime when EU home affairs ministers meet in Brussels 8 March. no decision on the suspension mechanism will be taken then. Geo president will be asked about efforts when he is in Brussels 8-10 March — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 березня 2018 р. Безвизовый режим между Грузией и ЕС вступил в силу 28 марта 2017 года. Евросоюз оставил за собой право приостанавливать безвиз, если из третьих стран увеличится количество нелегалов, необоснованных заявок о предоставлении убежища или их граждане создадут угрозу внутренней безопасности ЕС.В июле в МВД Грузии сообщали, что около трех тысяч граждан cтраны, которые воспользовались открытой границей с ЕС, не вернулись на родину в установленные сроки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки грузии марта режима условий безвизового Теги: мир