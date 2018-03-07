В Кировоградской области 9-летний мальчик провалился в глубокую яму и не смог сам из нее выбраться.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает со ссылкой на .

Инцидент произошел в селе Новоархангельского района Кировоградской области. Денис хотел покататься на санках, но вместо этого отправился бродить по заснеженным городах. Через некоторое время мальчик провалился в трехметровую яму, предназначенную для хранения овощей, и самостоятельно выбраться уже не смог. Мальчик был далеко от ближайших домов, следовательно его крики о помощи никто не слышал.

Однако, на поиски внука отправилась бабушка, которая была взволнованная отсутствием внука в позднее время. Женщина расспрашивала односельчан однако ни найти ребенка, ни узнать что-то ей не удалось, и она вызвала полицию.

"На поиски была отправлена не только группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа, но и другие работники Новоархангельского райоуправления полиции. При осмотре прилегающей территории двое милиционеров в темноте заметили на снегу детские следы. Они и привели их в яму, из которой раздавались крики о помощи ", - отчитывается полиция.

Мальчика сразу же достали, он успел очень замерзнуть и начать терять силы.

"Несмотря на то, что ребенок был одет, за те несколько часов, которые он провел в яме на 14 градусном морозе, Денис изрядно промерз. Поэтому его укутали в полицейский бушлат и доставили домой. Мальчик чувствует себя хорошо. Мама и бабушка Дениса со слезами на глазах благодарили правоохранителей за спасение ребенка. А мы благодарим коллег за службу ", - говорят в полиции.

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Нашли Дениса в яме заместитель начальника районного управления полиции Борис Собко, исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Руслан Гуйван и старший инспектор группы реагирования патрульной полиции Олег Качур, в поисковой операции принимали участие и другие правоохранители.



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