Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон поблагодарил за смелость львовян, которые пришли на его творческий вечер. До этого председатель местной ячейки связанной со "Свободой" организации "Сокол" Богдан Федун угрожал заблокировать мероприятие и задавал в Facebook президенту вопрос, можно ли Гордона "валить из зарегистрированного оружия". Творческий вечер Гордона состоялся при аншлаге Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Львовяне сегодня показали, что их не испугаешь угрозами беспорядков, и пришли на мой творческий вечер в филармонию. Они высказали свое отношение к "активистам" от "Свободы" аншлагом. Спасибо за вашу смелость!" – отметил журналист.По словам Гордона, "благодаря максимальному освещению этой ситуации коллегами-журналистами, титушки вынуждены были отказаться от своих планов сорвать мероприятие и устроить провокацию на крови"."Искреннее спасибо всем, кто нас поддержал. Не буду перечислять здесь всех коллег, но мы всех помним и персонально благодарны. Хочу также сказать спасибо лично президенту, Министерству внутренних дел, Нацполиции и местным львовским ребятам-полицейским, которые на высоком уровне обеспечили безопасность людей", – написал он. https://www.facebook.com/gordondmitry/posts/1811654832211877 Конфликт между Гордоном и националистами возник после того, как в эфире телеканала NewsOne 23 февраля он, ссылаясь на интервью бывших высокопоставленных чиновников и своих источников, заявил, что руководитель ВО "Свобода" Олег Тягнибок – "один из виновных в сдаче Крыма".26 февраля Богдан Федун – председатель львовской ячейки связанной со "Свободой" организации "Сокол" (ее член подозревается в совершении теракта возле Верховной Рады в 2015 году, в результате которого погибли четыре нацгвардейца) – предупредил, что националисты заблокируют творческий вечер Гордона во Львове. 27 февраля представители националистических организаций Львова передали руководству Львовской областной филармонии письменное обращение с требованием отменить мероприятие. "Проведение такого мероприятия откровенно антиукраинского характера может вызвать возмущение активной общественности города и привести к массовым беспорядкам", – заявили авторы обращения. 28 февраля на пресс-конференции президента Петра Порошенко Гордон задал вопрос, способны ли правоохранительные органы защитить граждан от титушек и получастных армий. "Способно ли государство обеспечить безопасность и мою лично, и тех сотен львовян, которые придут 6 марта на мой творческий вечер?" – спросил Гордон. Президент ответил, что каждый человек в Украине имеет право высказать свой протест, но за использование незарегистрированного оружия должна быть неотвратимая ответственность. Он подчеркнул, что монополия на власть и оружие должна принадлежать государству."Как руководитель ОО "Сокол" Львовской области заявляю: незарегистрированного оружия у членов нашей организации нет! Вопрос господину президенту: а из зарегистрированного оружия этого го...дона валить можно?" – написал в Facebook после пресс-конференции Федун.Тягнибок в эфире телеканала "112 Украина" отказался комментировать ситуацию. Гордон во время включения в той же программе предупредил лидера "Свободы" о возможных последствиях. "Если во Львове 6 марта во время моего творческого вечера что-то случится со мной или с кем-то из львовян, которые придут ко мне на вечер, вы проклянете тот день, когда начали заниматься политикой. Я говорю вам это в глаза, чтобы вы знали", – сказал журналист.Гордон уведомил об угрозах националистов министра внутренних дел Украины Арсена Аваков, главу Нацполиции Сергея Князева, председателя СБУ Василия Грицака, иностранных дипломатов и международные правозащитные и журналистские организации. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя заявления Гордона, сказал, что "угрозы и насилие в отношении журналистов – это не шутки в нынешних реалиях". "Можно не разделять взглядов и убеждений, можно критиковать журналистскую работу, но недопустимо возбуждать вражду и пугать применением силы к работникам СМИ", – подчеркнул он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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