Киевской области выделили 11 тыс. доз вакцины от кори, паротита и краснухи

Министерство здравоохранения Украины выделило 11 тыс. доз вакцины от кори, паротита и краснухи (КПК) для Киевской области, сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

"Согласно приказу МЗ Украины №346 от 27.02.2018 Киевской области выделено 11 тыс. доз вакцины от кори, паротита и краснухи (КПК). Департаментом здравоохранения Киевской областной государственной администрации проведено деление на районы и города и уже в ближайшее время вакцина поступит в медицинские учреждения здравоохранения области", – сказано в сообщении.

В информации отмечается, что согласно статистическим данным по состоянию на 5 марта 2018 с начала нынешнего года за медицинской помощью с подозрением на корь в Киевской области обратилось 121 человек, из них 71 ребенок.

"Больных, не имеющих прививки корью – 77 человек, из них 49 детей. Согласно привитых –- 45, из которых 23 детей", – подчеркнули в ведомстве.

В департаменте здравоохранения Киевской областной государственной администрации (КОГА) подчеркивают, что "специфического лечения от кори нет. Впрочем, заболевания можно предотвратить. От кори защитят 2 дозы вакцины КПК. Согласно с календарем профилактических прививок в Украине, в 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет – плановую ревакцинацию. В среде, где уровень охвата вакцинацией не ниже 98%, болезнь не будет распространяться. Охват вакцинацией формирует так называемый коллективный иммунитет".