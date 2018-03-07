Участники акции протеста потребовали от украинской певицы Ирины Билык признать Россию страной-агрессором. После того как она выполнила требования активистов, они перестали блокировать концерт. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Вчера 23.30 | комментариев: На вопрос, оккупирован ли Крым Россией, Билык ответила утвердительно Скриншот: Zaxid.Net / YouTube По словам участников акции, их намерения связаны с тем, что певица не признает Россию страной-агрессором.Возле Оперного театра активисты сформировали "коридор позора" и не пропускали посетителей.Позже участники акции прошли в гримерку певицы и призвали ее признать Россию агрессором. "Мой муж является гражданином России, мой сын мог бы быть гражданином России, у него папа – русский. Мы решили, что наш сын – все-таки украинец. Я знаю точно, что мой муж – не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. То, что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон, – это неправильно. Можно говорить только о том, что политика России является агрессивной по отношению к Украине. Это неправильно, и мы это осуждаем. Но в чем виноваты миллионы россиян, в том числе и мои родственники, которые там живут? Я не считаю, что простые люди, которые там живут, являются агрессорами. Да, политика России и ее политической элиты является агрессивной по отношению к Украине", – заявила певица активистам.Видео с комментарием Билык обнародовано на YouTube-канале Zaxid.net.На вопрос, оккупирован ли Крым Россией, Билык ответила утвердительно.После этого активисты покинули здание театра и концерт начался.ВИДЕО Видео: Zaxid.Net / YouTube В июне 2017 года активисты "Правого сектора" попытались сорвать концерт Билык в Одессе.Они требовал отмены концерта Билык в связи с ее выступлением в аннексированном Россией Крыму в 2015 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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