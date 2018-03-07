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Активисты пытались сорвать концерт Билык во Львове
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07.03.2018 02:26
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Участники акции протеста потребовали от украинской певицы Ирины
Билык признать Россию страной-агрессором. После того как она
выполнила требования активистов, они перестали блокировать концерт.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Вчера
23.30 | комментариев: На вопрос, оккупирован ли Крым Россией, Билык
ответила утвердительно Скриншот: Zaxid.Net / YouTube По словам
участников акции, их намерения связаны с тем, что певица не
признает Россию страной-агрессором.Возле Оперного театра активисты
сформировали "коридор позора" и не пропускали посетителей.Позже
участники акции прошли в гримерку певицы и призвали ее признать
Россию агрессором. "Мой муж является гражданином России, мой
сын мог бы быть гражданином России, у него папа – русский. Мы
решили, что наш сын – все-таки украинец. Я знаю точно, что мой муж
– не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. То,
что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон,
– это неправильно. Можно говорить только о том, что политика России
является агрессивной по отношению к Украине. Это неправильно, и мы
это осуждаем. Но в чем виноваты миллионы россиян, в том числе и мои
родственники, которые там живут? Я не считаю, что простые люди,
которые там живут, являются агрессорами. Да, политика России и ее
политической элиты является агрессивной по отношению к
Украине", – заявила певица активистам.Видео с комментарием
Билык обнародовано на YouTube-канале Zaxid.net.На вопрос,
оккупирован ли Крым Россией, Билык ответила утвердительно.После
этого активисты покинули здание театра и концерт
начался.ВИДЕОВидео: Zaxid.Net / YouTube В июне 2017
года активисты "Правого сектора" попытались сорвать концерт Билык в
Одессе.Они требовал отмены концерта Билык в связи с ее выступлением
в аннексированном Россией Крыму в 2015 году.
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