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Тричі мама Кетрін Хейгл здивува стрункою фігурою (ФОТО)
07.03.2018 02:29
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Відома голлівудська актриса Кетрін Хейгл, яка не так давно народила третього малюка і жалілась шанувальникам про те, що після вагітності та пологів надзвичайно важко повернути стрункі форми, все ж таки змогла це зробити.

Актриса поділилася фото з відпочинку з Мексики, на яких демнструє неймовірно струнку фігуру у червоному купальнику.

"Так багато можна знайти в цьому надзвичайно красивому, мирному, спокійному місці в Мексиці. Я ніколи не зможу забути його", - написала Кетрін. Фани тим часом захоплено відреагували на стрункість Кейт - схоже, їй довелося прикласти чимало зусиль, але воно того варте!


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