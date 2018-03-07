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Общество венгерской культуры потребовало ввести в Закарпатье миссию ОБСЕ
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07.03.2018 02:50
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Первый заместитель главы Закарпатского облсовета Иосиф Борто,
который также является заместителем председателя Общества
венгерской культуры Закарпатья, заявил, что ведет переговоры о
размещении миссии ОБСЕ в регионе. 4 и 27 февраля в Ужгороде
поджигали культурный центр венгров Скриншот: ГУНП в Закарпатській
області / YouTube Первый заместитель главы Закарпатского облсовета
Иосиф Борто, который также является заместителем председателя ОВКЗ,
5 марта сообщал "Громадському", что в Закарпатье прибыли
представители миссии ОБСЕ."Возглавляет их делегацию Джорджио
Зелькович (представитель Италии. – ), и я с ним
разговаривал. Мы обсудили несколько вопросов, в том числе
террористическую атаку против офиса Общества венгерской культуры
Закарпатья. Мы договорились, что после проведенного мониторинга он
сделает предложение своим руководителям, чтобы в Закарпатье на
постоянной основе работали представители ОБСЕ", – рассказал
чиновник.ОВКЗ во втором заявлении также выразило возмущение из-за
отмены Конституционным Судом Украины закона "Об основах
государственной языковой политики" авторства экс-нардепов от Партии
регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко. В организации
считают, что такое решение приведет "к существенному ограничению
прав на использование языков нацменьшинств".Культурный центр
венгров в Ужгороде поджигали 4 и 27 февраля.4 марта глава
Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что
правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в
нападении. По его словам, "вероятный организатор-иностранец
находится в розыске". Министр иностранных дел Украины Павел
Климкин отметил, что в деле о поджогах "торчат российские уши".
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