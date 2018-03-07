Первый заместитель главы Закарпатского облсовета Иосиф Борто, который также является заместителем председателя Общества венгерской культуры Закарпатья, заявил, что ведет переговоры о размещении миссии ОБСЕ в регионе. 4 и 27 февраля в Ужгороде поджигали культурный центр венгров Скриншот: ГУНП в Закарпатській області / YouTube Первый заместитель главы Закарпатского облсовета Иосиф Борто, который также является заместителем председателя ОВКЗ, 5 марта сообщал "Громадському", что в Закарпатье прибыли представители миссии ОБСЕ."Возглавляет их делегацию Джорджио Зелькович (представитель Италии. – ), и я с ним разговаривал. Мы обсудили несколько вопросов, в том числе террористическую атаку против офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. Мы договорились, что после проведенного мониторинга он сделает предложение своим руководителям, чтобы в Закарпатье на постоянной основе работали представители ОБСЕ", – рассказал чиновник.ОВКЗ во втором заявлении также выразило возмущение из-за отмены Конституционным Судом Украины закона "Об основах государственной языковой политики" авторства экс-нардепов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко. В организации считают, что такое решение приведет "к существенному ограничению прав на использование языков нацменьшинств".Культурный центр венгров в Ужгороде поджигали 4 и 27 февраля.4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный организатор-иностранец находится в розыске". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что в деле о поджогах "торчат российские уши". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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