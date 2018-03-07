Русской церкви, как религиозной организации, не существует, есть иностранная спецслужба с таким названием.

Об этом в комментарии рассказал политолог Александр Палий, передает со ссылкой на .

1 марта в программы "още от деня" Болгарского национального телевидения во время визита в эту страну патриарх Русской православной церкви Кирилл сказал, что на Донбассе происходит гражданская война.

"Кирилл это сделал так, как в свое время Понтий Пилат (римский правитель Иудеи, отдал Иисуса на распятие. - Gazeta.ua), когда умывал руки. Чтобы оправдать свою беспринципность. Он не призывает российские власти прекратить агрессию, следовательно решил сказать, что в Украине гражданская война. Чтобы не отвечать за десятки тысяч убийств, увечий, за миллионы беженцев", - рассказывает политолог.

По его мнению, российская церковь не имеет собственного автономного мнения и не может считаться религиозной организацией.

"Это просто название иностранной спецслужбы. Автономной мысли у винтика российской государственной организации нет. Есть то, что патриарху Кириллу регламентировано говорят. Какое у него звание в российской государственной организации? Может, генерал-майор? В лучшем случае - генерал-полковник. В России таких тысячи", - рассказывает он.

Политолог считает, что в Украине необходимо провести местные референдумы, чтобы решить вопрос с церковью Московского патриархата.

"Референдум надо провести между православного населения по принадлежности к тем или иным храмам. Люди должны предварительно зарегистрироваться, чтобы не голосовал кто угодно. А потом определиться, к какому патриархату должна принадлежать церковь на их территории. На этом закрыть вопрос", - подытожил он.

"Одна часть Украины не приняла то, что происходит в другой. Реальной миротворческой силы нет, только Украинская православная церковь (имел в виду Московский патриархат. - Gazeta.ua) имеет такой потенциал. Ее паства находятся и на востоке, и на западе, и в центре страны", - сказал также патриарх Кирилл.

"Посольство Украины в Республике Болгария возмущено антиукраинскими высказываниями Кирилла, - говорится в комментарии организаци, опубликованном на ее сайте на следующий день. - Утверждение патриарха о "гражданской войне" на Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию".

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