Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что не воспринимает 8 марта как повод "поздравить женщину с тем, что она женщина". Супрун призвала бороться против гендерной дискриминации Фото: Уляна Супрун / Facebook "Приближается 8 марта, и возле моего рабочего места появляется все больше букетов с цветами и поздравлений с праздником. Хочу попросить не поздравлять меня в этот день. Не дарить цветов и других подарков. Потому что не воспринимаю 8 марта или любой другой праздник как повод поздравить женщину с тем, что она женщина. А если таким способом вы хотите поддержать мои, как женщины, права и свободы – цветы и особенный день для этого также не нужны", – отметила Супрун.По ее словам, "борьба против гендерной дискриминации – важный и ответственный процесс, который необходимо поддерживать не подарками раз в году, а активной гражданской позицией".И.о. министра призвала поддержать женщин, которые стали жертвами насилия или дискриминации, а также сообщать о таких случаях в соответствующие структуры и организации.Также Супрун рассказала об организованной ЮНЕСКО и Википедией кампании #Wiki4Women, которая направлена на более широкое представление женщин в информационной среде."Это хороший пример реальной пользы, которую может сделать каждый для защиты прав женщин. А цветы пусть дальше растут", – добавила она. https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2049085035376053 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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