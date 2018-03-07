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Супрун попросила не поздравлять ее с 8 марта
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07.03.2018 03:06
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна
Супрун отметила, что не воспринимает 8 марта как повод "поздравить
женщину с тем, что она женщина". Супрун призвала бороться против
гендерной дискриминации Фото: Уляна Супрун / Facebook "Приближается
8 марта, и возле моего рабочего места появляется все больше букетов
с цветами и поздравлений с праздником. Хочу попросить не
поздравлять меня в этот день. Не дарить цветов и других подарков.
Потому что не воспринимаю 8 марта или любой другой праздник как
повод поздравить женщину с тем, что она женщина. А если таким
способом вы хотите поддержать мои, как женщины, права и
свободы – цветы и особенный день для этого также не
нужны", – отметила Супрун.По ее словам, "борьба против
гендерной дискриминации – важный и ответственный процесс,
который необходимо поддерживать не подарками раз в году, а активной
гражданской позицией".И.о. министра призвала поддержать женщин,
которые стали жертвами насилия или дискриминации, а также сообщать
о таких случаях в соответствующие структуры и организации.Также
Супрун рассказала об организованной ЮНЕСКО и Википедией кампании
#Wiki4Women, которая направлена на более широкое представление
женщин в информационной среде."Это хороший пример реальной пользы,
которую может сделать каждый для защиты прав женщин. А цветы пусть
дальше растут", – добавила она.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2049085035376053
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