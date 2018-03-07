Оба госпитализированные полицейские имеют те же симптомы, что и отравленные Скрипаль и его дочь

Об этом сообщил журналист ВВС Том Симондс в Twitter.

Оба госпитализированные полицейские имеют те же симптомы, что и отравленные Скрипаль и его дочь: зуд в глазах и проблемы с дыханием. Позже журналист также уточнил, что один из сотрудников полиции все еще остается в больнице.

Скрипаля задержали по подозрению в шпионаже на британскую разведку в 2004 году. Через два года его приговорили к 13 годам строгого режима. В 2010 году его помиловали в рамках операции по обмену между российскими, американскими и британскими спецслужбами.

Напомним, прежний российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он проживал в последние годы.

В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался прежний российский шпион Сергей Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля содержит все признаки российской причастности.