Тиллерсон и главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обсудили противодействие "российской угрозе"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии в ходе встречи обсудили возможные пути противодействия угрозе, которую Россия якобы представляет для безопасности Европы, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Четыре страны НАТО договорились углублять свое сотрудничество в борьбе с российской дезинформацией и злонамеренной киберактивностью", - сказала она журналистам.

Она также отметила, что Р.Тиллерсон и главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии "обсудили стратегии противодействия угрозе, которую Россия представляет для безопасности Европы, неуважению Россией суверенитета и территориальной целостности соседей".

Встреча с министрами иностранных дел прошла в понедельник в Вашингтоне.