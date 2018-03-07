ограничит доступ к пленарным заседаниям. В кулуарах сессионного зала одновременно смогут находиться не более 60 человек, передает со ссылкой на .

Проект решения о Порядке доступа к пленарным заседаниям, депутаты поддержали на заседании комиссии по вопросам регламента, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно принятому решению, лицо, которое планирует посетить сессию - должно подать письменное заявление или заполнить электронную форму на официальном портале . Все зарегистрированные, будут внесены в открытый перечень, который публикуют на сайте Киевсовета. Также будут отображаться на экране в бюро пропусков.

"Нововведения связаны с упрощением системы, которая сейчас существует. То есть граждане получат возможность заполнить электронную форму установленного образца дома, а не убегать в . Что касается ограничения в 60 человек - это технические параметры нашего помещения, которые не позволяют нам разместить больше людей", - отметил заместитель городского председателя Киевсовета Владимир Прокопив.

22 февраля на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных объектов. В частности Московский мост переименовали в Северный.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира