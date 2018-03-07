Водитель маршрутки в городе Хмельницкий, который отказал в льготном проезде вдове бойца АТО Светлане Бойко, поедет в зону АТО.

Об этом в Facebook сообщил заместитель мэра Хмельницкого Андрей Бондаренко, передает со ссылкой на .

"С водителя маршрутки и с перевозчика ООО "Хмельницкое такси" взяты объяснения и провели жесткую беседу. Перевозчик и водитель приносят извинения. Владелец предприятия-перевозчика сегодня встретилась со Светланой и также принесла свои извинения. В качестве наказания и профилактики водитель поедет в зону АТО с гуманитарной миссией на своем авто и за счет перевозчика. Считаем, что так будет справедливее, чем уволитьть водителя и оставить путь №38 без одной машины", - отметил Андрей Бондаренко.

На последней сессии городского совета узаконили право на бесплатный проезд в городском транспорте членам семей погибших участников АТО, отметил чиновник.

"По нашей требованием уже был уволено несколько водителей, которые незаконно отказали Героям и членам их семей в безвозмездном проезде. Для власти города вопросы соблюдения прав участников российско-украинской войны и членов их семей является принципиальным", - добавил Бондаренко.

3 марта водитель маршрутки отказал в льготном проезде жене погибшего участника АТО Александра Бойко.

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