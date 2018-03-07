|Среди погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Сирии есть российский генерал
|07.03.2018 04:06
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Число жертв катастрофы российского самолета в Сирии возросло, кроме того, на борту был генерал.
Об этом сообщает , передает со ссылкой на .
В результате падения Ан-26 возле аэродрома Хмеймим погибли 39 человек, а не 32, как сообщили сразу.
"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, который потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных Сил . Огневого воздействия на самолет не было", - сообщили в .
Кроме того, в катастрофе погиб русский генерал-майор Еремеев В. Р.
Очевидец рассказал, как упал самолет Ан-26. При посадке самолет резко повело в сторону, потом развернуло.
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