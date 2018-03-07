Число жертв катастрофы российского самолета в Сирии возросло, кроме того, на борту был генерал.

Об этом сообщает , передает со ссылкой на .

В результате падения Ан-26 возле аэродрома Хмеймим погибли 39 человек, а не 32, как сообщили сразу.

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, который потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных Сил . Огневого воздействия на самолет не было", - сообщили в .

Кроме того, в катастрофе погиб русский генерал-майор Еремеев В. Р.

Очевидец рассказал, как упал самолет Ан-26. При посадке самолет резко повело в сторону, потом развернуло.





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