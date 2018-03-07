В Закарпатской области чиновник разоблачен на взятке за содействие внеочередного получения биометрических паспортов

В Закарпатской области правоохранители разоблачили заведующего Воловецкого районного сектора ГУ Государственной миграционной службы на взятке за содействие в получении биометрических паспортов вне очереди, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"В частности установлено, что чиновник, злоупотребляя служебным положением, требовал и получил в служебном кабинете 6 тыс. грн. неправомерной выгоды от местных жителей за содействие в решении вопроса относительно беспрепятственного и внеочередного получения трех биометрических паспортов для выезда за границу", – написал А.Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 УПК Украины и объявления ему о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством) и избрании ему меры пресечения.

Отмечается, что виновному лицу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности и конфискация имущества.