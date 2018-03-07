|Успеть до 8 марта: истекает последний срок уплаты налога на прибыль за прошлый год – Демченко
|07.03.2018 04:22
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Завтра истекает последний срок уплаты налога на прибыль по результатам прошлогодней кампании декларирования.
Об этом сообщила начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Людмила Демченко, передает со ссылкой на .
"Согласно действующему законодательству, налогоплательщик должен самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в представленной им налоговой декларации, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока, предусмотренного Налоговым кодексом Украины", - пояснила она.
По словам Демченко, нормами Кодекса не предусмотрен перенос сроков уплаты налогов и сборов, если последний день уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день.
"Таким образом, 7 марта 2018 - последний день уплаты налога на прибыль по результатам декларирования за 2017 год", - сказала она.