Завтра истекает последний срок уплаты налога на прибыль по результатам прошлогодней кампании декларирования.

Об этом сообщила начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Людмила Демченко, передает со ссылкой на .

"Согласно действующему законодательству, налогоплательщик должен самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в представленной им налоговой декларации, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока, предусмотренного Налоговым кодексом Украины", - пояснила она.

По словам Демченко, нормами Кодекса не предусмотрен перенос сроков уплаты налогов и сборов, если последний день уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день.

"Таким образом, 7 марта 2018 - последний день уплаты налога на прибыль по результатам декларирования за 2017 год", - сказала она.

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