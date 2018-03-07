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"Звучит довольно странно". В Госдепе отреагировали на заявления модели Рыбки о вмешательстве РФ в выборы президента США
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07.03.2018 04:26
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Спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт не стала
подробно комментировать слова белорусской модели Анастасии
Вашукевич (Насти Рыбки) о вмешательстве РФ в выборы президента США.
Нойерт заверила, что Вашингтон следит за ситуацией с Рыбкой
Скриншот: U.S. Department of State / YouTube Спикер напомнила, что
Рыбка не является гражданкой США. По словам Нойерт, подробной
информацией о деле модели должны обладать российские власти и
правоохранительные органы Таиланда.Заявления Рыбки о наличии
доказательства о вмешательстве России в выборы США спикер Госдепа
прокомментировала коротко: "Это звучит довольно странно"."Я
уверена, что если в ее словах есть что-то очень интересное, что нам
нужно будет знать, наши тайские коллеги нам об этом
сообщат", – заключила представитель Госдепа.8 февраля Фонд
борьбы с коррупцией российского политика Алексея Навального
опубликовал расследование, в котором утверждается, что вице-премьер
РФ Сергей Приходько и Дерипаска в августе 2016 года провели
три дня на яхте миллиардера вместе с "девушками из
эскорт-агентств".Дерипаска, по мнению Навального, мог быть одним из
посредников Кремля при вмешательстве в выборы президента США в 2016
году, эту тему он мог обсуждать с Приходько во время плавания на
яхте.В своем Instagram Рыбка, которая якобы состояла в отношениях с
Дерипаской, опубликовала фото и видео с яхты.Бизнесмен подал в суд
на Рыбку, а также "секс-тренера" Александра Кириллова (Алекса
Лесли) за публикацию частных фото без разрешения.25 февраля полиция
Таиланда задержала Рыбку и Лесли за незаконное проведение
"секс-тренинга" в Паттайе.27 февраля Рыбка вышла на
связь и пообещала выдать американской прессе "недостающие
пазлы", подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом
Полом Манафортом и президентом США Дональдом Трампом и "всей этой
шумихой на выборах в США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили
политического убежища в США.5 марта посольство США в Беларуси
заявило, что Рыбка может претендовать только на статус
беженца.6 марта модель заявила, что записала от 16 до 18 часов
разговоров Дерипаски с различными собеседниками, во время которых
звучала тема президентских выборов в Штатах 2016 года.
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