Спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт не стала подробно комментировать слова белорусской модели Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) о вмешательстве РФ в выборы президента США. Нойерт заверила, что Вашингтон следит за ситуацией с Рыбкой Скриншот: U.S. Department of State / YouTube Спикер напомнила, что Рыбка не является гражданкой США. По словам Нойерт, подробной информацией о деле модели должны обладать российские власти и правоохранительные органы Таиланда.Заявления Рыбки о наличии доказательства о вмешательстве России в выборы США спикер Госдепа прокомментировала коротко: "Это звучит довольно странно"."Я уверена, что если в ее словах есть что-то очень интересное, что нам нужно будет знать, наши тайские коллеги нам об этом сообщат", – заключила представитель Госдепа.8 февраля Фонд борьбы с коррупцией российского политика Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что вице-премьер РФ Сергей Приходько и Дерипаска в августе 2016 года провели три дня на яхте миллиардера вместе с "девушками из эскорт-агентств".Дерипаска, по мнению Навального, мог быть одним из посредников Кремля при вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, эту тему он мог обсуждать с Приходько во время плавания на яхте.В своем Instagram Рыбка, которая якобы состояла в отношениях с Дерипаской, опубликовала фото и видео с яхты.Бизнесмен подал в суд на Рыбку, а также "секс-тренера" Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию частных фото без разрешения.25 февраля полиция Таиланда задержала Рыбку и Лесли за незаконное проведение "секс-тренинга" в Паттайе.27 февраля Рыбка вышла на связь и пообещала выдать американской прессе "недостающие пазлы", подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом Полом Манафортом и президентом США Дональдом Трампом и "всей этой шумихой на выборах в США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили политического убежища в США.5 марта посольство США в Беларуси заявило, что Рыбка может претендовать только на статус беженца.6 марта модель заявила, что записала от 16 до 18 часов разговоров Дерипаски с различными собеседниками, во время которых звучала тема президентских выборов в Штатах 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша что нойерт выборы модели Теги: мир