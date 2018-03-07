Государство продало 4G-лицензии в диапазоне частот 2600 МГц за 2,5 млрд, а в 1800 МГц – за 5,4 млрд, напомнил заместитель главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив. Шимкив: Украина отстала от современных технологий Фото: president.gov.ua Он напомнил, что разрешения на использование частот в диапазоне 2600 МГц государство продало за 2,5 млрд, а в 1800 МГц – за 5,4 млрд."Это превышает то, что планировалось в госбюджете. Соревнования были очень существенные. Команды выходили, делали перерывы, звонили в штаб-квартиры. Последний лот был продан за 900 млн грн, хотя стартовая цена была 250 млн", – отметил Шимкив.Чиновник признал, что за последние годы Украина отстала от современных технологий."20 млрд – это то, что инвестируют дополнительно операторы в свое оборудование, в инфраструктуру, непосредственно в Украину. Кроме того, что они платят деньги в государственный бюджет за право пользования, они еще и развивают сеть. И для этого они ставят новые станции, меняют оборудование. И это также инвестиции в инфраструктуру", – пояснил Шимкив.Замглавы Администрации Президента заверил, что появление 4G-cвязи можно ожидать после завершения "незначительных технических процедур".Указ о внедрении 4G был подписан президентом Петром Порошенко в июле 2015 года. Победителями тендеров на использование необходимых частот в январе и марте 2018 года стали мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell.Планируется, что украинцы смогут начать пользоваться 4G-интернетом в марте–апреле 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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