В Киеве пройдут 23-и международные женские соревнования по художественной гимнастике

В Киеве с 14-19 марта пройдут 23-и международные женские соревнования по художественной гимнастике, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"С 14 по 19 марта в Киеве уже в 23-й раз пройдут престижные международные соревнования по художественной гимнастике Гран-При "Кубок Дерюгиной", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время на соревнования уже зарегистрировано 190 спортсменок из 30 стран мира.

"А всеукраинский турнир 19 марта соберет около 400 гимнасток из всех уголков Украины", – заявили в КГГА.

В ведомстве отметили, что соревнования будут финансироваться средства федерации гимнастики Украины и в пределах предусмотренных средств подержанного и городского бюджетов в отрасли "Физическая культура и спорт" на 2018.