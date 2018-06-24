Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто надеется, что спор между Венгрией и Украиной относительно украинского закона "Об образовании" вскоре разрешится. Сийярто: Если вы воюете с Россией, почему обижаете венгров? Фото: EPA Он заверил, что Венгрия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины."Но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием нарушений прав венгров. Мы понимаем, что ваш президент, правительство хотели бы избавиться от влияния России на язык и школы, но у меня вопрос: каким образом мы там нарисовались? Если вы воюете с Россией, почему обижаете нас? Если вы боретесь с Россией, почему лишаете прав венгров? Вы можете быть уверены: мы будем самоотверженно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, ведь это стоит над всеми проблемами. Но мы не рассматриваем эти политические вопросы как оправдание для нарушения односторонних и многосторонних обязательств", – сказал Сийярто.Он добавил, что Венгрия – не враг Украине."Почему мы должны быть врагом? Мы страны-соседи. Чем сильнее и стабильнее ваши соседи, тем сильнее и стабильнее вы сами. Чем лучше ваши отношения с соседями, тем уверенней вы можете смотреть в будущее. Мы заинтересованны в эффективных и прагматичных отношениях с Украиной, которые базируются на взаимном уважении. Так и было до сентября прошлого года, когда мы твердо поддерживали европейские и евроатлантические стремления Украины. Но потом, к сожалению, украинский парламент принял закон "Об образовании", который нарушает права венгров. Мы активизировались и надеемся, что ситуация решится в ближайшее время. Сейчас это зависит не от нас", – заявил дипломат.5 сентября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении. После этого отношения Украины и Венгрии ухудшились, так как последняя выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО, пока Киев не внесет изменения в документ.Закон направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не стала настаивать на изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.В Евросоюзе заявили, что Киев должен учесть рекомендации Венецианской комиссии.14 февраля 2018 года Кабмин направил в Верховную Раду законопроект, в котором предложил продлить переходный период внедрения языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.22 июня в Закарпатье состоялась первая встреча на уровне министров Украины и Венгрии, с тех пор как Украина приняла закон об образовании. Сийярто заявил о прогрессе в переговорах.Он сказал, что Венгрия не против участия президента Украины Петра Порошенко в июльском саммите Украина – Грузия – НАТО в Брюсселе. При этом министр подчеркнул, что решение Венгрии о блокировании политических встреч комиссии Украина – НАТО остается в силе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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