Государственная фиcкальная служба назвала количество миллионеров в Украине.

Об этом сообщили на сайте ведомства, передает со ссылкой на .

По данным ДФС в 2017 году доход более 1 млн гривен задекларировали 742 гражданина Украины, з прошлого года этот показатель вырос почти вдвое. Сообщается, что больше только миллионеров в - 291 человек. По состоянию на начало марта, свои доходы зарегистрировало 75 тыс. Украинские на сумму 8,1 млрд грн, это на 37% (2,1 млрд) больше чем в аналогичном периде прошлого года.

"Активно свои доходы декларируют граждане в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях и городе . По данным деклараций, гражданам определены налоговые обязательства к уплате самостоятельно по налогу на доходы физических лиц в сумме 191 млн 400 тыс. грн и военного сбора - 31 млн грн ", - сообщает госслужба.

В этом году право на получение налоговой скидки использовали 20 человек, это на 5000 (20%) больше чем в прошлом году.

В Полтаве за 2017 доход больше миллиона гривен зарегистрировала 31 человек. Эти люди инвестировали средства в имущество или получали доходы от корпоративных акций.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира