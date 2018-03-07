|Президент ввел санкции против российских банков
|07.03.2018 05:37
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Президент утвердил санкции против четырех банков с российским капиталом.
Соответствующий приказ глава государства подписал 6 марта, передает со ссылкой на .
Этот документ вводит в действие решение от 1 марта "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
"Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к ОАО "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "" и ОАО "БМ Банк", - говорится в сообщении.
Санкции применяются сроком на 1 год.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Обеспечение санкций возложено на и .
Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.
Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев.
Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка).