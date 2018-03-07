Одной из причин ухода экономического советника Гэри Кона могло
стать решение президента Дональда Трампа увеличить пошлины на
импорт стали и аллюминия в США. Кон больше года работал с Трампом
Фото: EPA Помощник главы Белого дома отметил, что гордится своим
участием в налоговой реформе и пожелал администрации президента
успехов в будущем.Трамп назвал Кона "уникальным талантом" и
поблагодарил за "преданное служение американсому народу". Бывший
инвестиционный банкир работал с Трампом с 20 января 2017 года.The
New York Times пишет, что одной из причин ухода Кона могло стать
решение Трампа увеличить пошлины на импорт стали и аллюминия в США.
Из-за новых мер убытки понесут производители Китая, Европейского
союза, Канады, Турции, Южной Кореи и Японии. "Голос
Америки" пояснял, что это может привести к торговой войне ряда
стран против США.
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