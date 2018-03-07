Одной из причин ухода экономического советника Гэри Кона могло стать решение президента Дональда Трампа увеличить пошлины на импорт стали и аллюминия в США. Кон больше года работал с Трампом Фото: EPA Помощник главы Белого дома отметил, что гордится своим участием в налоговой реформе и пожелал администрации президента успехов в будущем.Трамп назвал Кона "уникальным талантом" и поблагодарил за "преданное служение американсому народу". Бывший инвестиционный банкир работал с Трампом с 20 января 2017 года.The New York Times пишет, что одной из причин ухода Кона могло стать решение Трампа увеличить пошлины на импорт стали и аллюминия в США. Из-за новых мер убытки понесут производители Китая, Европейского союза, Канады, Турции, Южной Кореи и Японии. "Голос Америки" пояснял, что это может привести к торговой войне ряда стран против США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша президента кона что трампа Теги: мир