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Тело студентки нашли в заброшенном ангаре
07.03.2018 06:17
Тело студентки нашли в заброшенном ангаре По теме:

Житель райцентра Кодыма Одесской области обнаружил тело 17-летней студентки одном из заброшенных ангаров бывшего предприятия, передает со ссылкой на .

Погибшая училась в Кодымском профессионально-техническом аграрном училище. По словам правоохранителей, вела "нездоровый" образ жизни.

"Следов насильственной смерти не обнаружено. После судебно-медицинской экспертизы будет названа причина смерти. Предварительно - переохлаждение организма", - сообщил начальник Кодимского управления полиции Виталий Мельниченко.

Обстоятельства смерти девушки выясняют правоохранители. Открыто уголовное производство.

Тело 19-летней студентки из Новосибирска, Россия нашли в лесном массиве, будто-бы - внутри хозяйственной сумки. Она утром ушла в университет. После этого с ней оборвалась связь. Студентка якобы имела после учебы собиралась ехать устраиваться на работу няней в коттедж.







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