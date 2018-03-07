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В Польше открыли горячую линию для трудовых мигрантов из Украины
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07.03.2018 06:17
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По понедельникам, вторникам и средам с 16.00 до 20.00 украинцы
смогут оставлять телефонные жалобы на своих польских работодателей.
Сотрудники горячей линии владеют украинским языком Фото:
pixabay.com По его словам, линию запустили с целью легализировать
как можно большее количество трудовых мигрантов.Лищек отметил, что
по номеру 22 111 35 29 в понедельник, вторник и среду с 16.00 до
20.00 любой желающий сможет получить всю необходимую информацию о
трудоустройстве в Польше, а также, в случае необходимости, оставить
жалобу на работодателя. Все сотрудники службы владеют украинским
языком.Премьер-министр Матеуш Моравецкий 4 января заявлял, что
Польша за последние годы приняла 1,5 млн украинцев. Министр
иностранных дел Украины Павел Климкин уточнил, что за два года
только 88 украинцев получили в Польше статус
беженцев, при этом почти 300 тыс. граждан Украины получили
разрешения на работу, более 2 млн – польские визы.
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