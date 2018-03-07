По понедельникам, вторникам и средам с 16.00 до 20.00 украинцы смогут оставлять телефонные жалобы на своих польских работодателей. Сотрудники горячей линии владеют украинским языком Фото: pixabay.com По его словам, линию запустили с целью легализировать как можно большее количество трудовых мигрантов.Лищек отметил, что по номеру 22 111 35 29 в понедельник, вторник и среду с 16.00 до 20.00 любой желающий сможет получить всю необходимую информацию о трудоустройстве в Польше, а также, в случае необходимости, оставить жалобу на работодателя. Все сотрудники службы владеют украинским языком.Премьер-министр Матеуш Моравецкий 4 января заявлял, что Польша за последние годы приняла 1,5 млн украинцев. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уточнил, что за два года только 88 украинцев получили в Польше статус беженцев, при этом почти 300 тыс. граждан Украины получили разрешения на работу, более 2 млн – польские визы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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