6 марта в на мосту в районе Нивок перевернулся бронеавтомобиль Военно-воздушных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер и общественный деятель Роман Синицын, передает со ссылкой на .

"Спартан" десантников перевернулся на Нивках. Стоят, курят. Очень бы хотелось увидеть, при каких обстоятельствах он перевернулся и кто его мог гипотетически подрезать. Потому что в то же время в сторону Житомира ехал кортеж - два Passat, два , патрульная машина. Multivan и скорая помощь", - отметил он.

С военных никто не пострадал, по предварительным данным.

На трассе Ровно - Костополь в селе Любомирка смертельно столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус Sprinter, следовавший по маршруту Ровно - Владимирец. В легковушке ехали военные.

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