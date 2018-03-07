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Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб один военнослужащий ВСУ
07.03.2018 06:46

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб один военнослужащий ВСУ

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб один военнослужащий ВСУ

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий погиб, информируют в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, достигнутые накануне в Минске", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в среду утром.

На Луганском направлении враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов близко Луганского, а с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Малинового.

На Донецком направлении враг применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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