Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля могли отравить в Британии сильнодействующим синтетическим наркотиком фентанил, выяснило "Радио Свобода". В РФ Скрипаля осудили за передачу Британии данных о российских агентах Скриншот: euronews / YouTube Речь идет о синтетическом наркотике фентанил, который действует значительно сильнее героина, говорится в публикации.Информация о том, что газ на основе фентанила ФСБ использовала во время спецоперации в театральном центре на Дубровке, содержится, в частности, в официальном ответе спецслужбы на требование главы движения "За права человека" Льва Пономарева.Отмечается, что следы наркотика в образцах одежды заложников террористов обнаружили в 2012 году специалисты научно-технологической лаборатории британского министерства обороны.Указанный центр экспертиз находится в Солсбери. Именно в этом городе 4 марта в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. Сейчас оба находятся в критическом состоянии.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.Скрипаль является бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail.В 2017 году в России в ДТП погиб его сын. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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