|
Вещество, которым отравили Скрипаля, в 2002 году использовала ФСБ – СМИ
|
07.03.2018 07:05
|
Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля могли отравить в
Британии сильнодействующим синтетическим наркотиком фентанил,
выяснило "Радио Свобода". В РФ Скрипаля осудили за передачу
Британии данных о российских агентах Скриншот: euronews / YouTube
Речь идет о синтетическом наркотике фентанил, который действует
значительно сильнее героина, говорится в публикации.Информация о
том, что газ на основе фентанила ФСБ использовала во время
спецоперации в театральном центре на Дубровке, содержится, в
частности, в официальном ответе спецслужбы на требование главы
движения "За права человека" Льва Пономарева.Отмечается, что следы
наркотика в образцах одежды заложников террористов обнаружили в
2012 году специалисты научно-технологической лаборатории
британского министерства обороны.Указанный центр экспертиз
находится в Солсбери. Именно в этом городе 4 марта в
бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. Сейчас
оба находятся в критическом состоянии.Министр иностранных дел
Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко
реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном
отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил,
что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к
инциденту.Скрипаль является бывшим офицером российской разведки. В
2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских
агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между
США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в
Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище
в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011
году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве
о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что
женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily
Mail.В 2017 году в России в ДТП погиб его сын.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира